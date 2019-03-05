شكرا لقرائتكم خبر عن قوة عسكرية جديدة تظهر في العاصمة صنعاء وتباغت الحوثي بتجهيزات ضخمة للانقضاض عليه وتدميره ..شاهد من تتبع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في العاصمة صنعاء ان ترتيبات للتيار السلفي لتفجير الوضع عسكرياً فيها. وذكرت المصادر ان السلفيون يعدون العدة للإنتقام والثأر لحجور وتفجير الوضع ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وأكدت ان هناك المئات من العناصر السلفية التي تقطن العاصمة وتحركات غير طبيعية لتلك العناصر وان الحرب ضد ميليشا الحوثي باتت على الأبواب.

كانت هذه تفاصيل خبر قوة عسكرية جديدة تظهر في العاصمة صنعاء وتباغت الحوثي بتجهيزات ضخمة للانقضاض عليه وتدميره ..شاهد من تتبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.