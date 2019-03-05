شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يعلن رسميا ماذا يحدث في مطار صنعاء؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، الاثنين 4 مارس/ آذار 2019م، أن ميليشيا الحوثي تستخدم مطار صنعاء الدولي نقطة عسكرية.

وأضاف المالكي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للتحالف في الرياض، أن المنظومات الصاروخية التي ينصبها الحوثيون تعرّض الملاحة الجوية للخطر، مشيراً إلى أن التحالف يعرض مجمل التصاريح الممنوحة للسفن والمنظمات الإغاثية في اليمن.

وأكد أن الحوثيين يواصلون تعطيل إعادة الانتشار في الحديدة، وعرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية للشعب اليمني، لافتاً إلى أن كافة الموانئ اليمنية لا تزال تعمل بكل طاقتها الاستيعابية.

وأشار إلى أن التحالف قام بعمليات إنزال جوي لدعم المواطنين في كشر، مؤكداً أن الحوثيين يستهدفون المدنيين اليمنيين في مديرية كشر.

وقال: "نعمل على دعم قبائل حجور إنسانيا وعسكريا لقطع خطوط إمداد الحوثيين، مشيراً إلى أن قبائل حجور انتقلت من الدفاع إلى الهجوم ضد ميليشيات الحوثي.

وعرض متحدث التحالف صوراً للاستيلاء على صواريخ سام 7 من الحوثيين، إلى جانب فيديو لغارات استهدفت دبابات وآليات عسكرية للميليشيا.

ولفت إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاك اتفاق السويد، وتعطيل بند إعادة الانتشار في الحديدة.

وقال المالكي إن الميليشيا الحوثية أطلقت 219 صاروخاً نحو السعودية، مؤكداً أنها تتمركز بالمناطق المدنية منتهكة القوانين الدولية.