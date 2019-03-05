التعاون بشحوح بطلا لمدارس مديرية سيئون لكرة القدم

تمكن فريق مدرسة التعاون بحي شحوح بسيئون من المحافظة على لقب بطولة كرة القدم لمدارس التعليم الاساسي بمديرية سيئون للسنة الثانية على التوالي .
جاء ذلك في البطولة التي ينظمها قسم الانشطة بإدارة التربية والتعليم بالمديرية بمشاركة 24 مدرسة من التعليم الاساسي للبنين من المدارس الحكومية والاهلية ضمن انشطتها السنوية.
وحسب الإعلامي جمعان دويل ، فاز التعاون على فريق مدرسة مريمة بهدف برأسية اللاعب محمد عبدالله بكري في الدقيقة الثالثة من زمن شوط المباراة الاول , في المباراة النهائية التي جمعته عصر اليوم على ارضية ملعب الشهيد جواس بسيئون .
وفي ختام المباراة التي حضرها مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون الاستاذ / خالد صالح بلفاس ومدير إدارة الاتحادات والاندية الرياضية بمكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء / صالح عاشور عبدون ومدير إدارة الانشطة بمكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت الوادي والصحراء الاستاذ / فهمي مطران العامري ومشرف البطولة رئيس قسم الانشطة بإدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون الاستاذ / ماجد أمين الكثيري وعدد من الشخصيات الرياضية ومدراء المدارس بتكريم فريق مدرسة التعاون بحي شحوح بسيئون بكأس البطولة والميداليات الذهبية وتكريم فريق مدرسة مريمة بكأس الوصيف والميداليات الفضية , كما تم تكريم اللاعب فهمي احمد بن عثمان كأفضل لاعب في البطولة من مدارس الارتقاء الاهلية بسيئون .
ادار المباراة طاقم تحكيمي من عماد الكثيري حكم ساحة وساعداه على الخطوط محمد باصالح ومحبوب امان وراقب المباراة من قسم الانشطة شكري بازهير .
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