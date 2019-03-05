شوقي هائل يدشن أحدث مركز اتصال لخدمات العملاء في القطاع المصرفي باليمن

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عدن - ياسمين التهامي - دشن بنك التضامن Tadhmon Bank اليوم خدمة "مركز اتصال خدمة العملاء المتخصص بالبنك call center كأول وأحدث مركز اتصال لخدمات العملاء في القطاع المصرفي في اليمن عبر الهاتف وبأحدث التقنيات العالمية مجانا.

وقال الأستاذ شوقي أحمد هائل نائب رئيس مجلس الإدارة في حفل التدشين الذي جرى بالإدارة العامة للبنك بصنعاء إن خطوة إنشاء مركز الاتصال المتخصص للعملاء تأتي تأكيدا على التزام قيادة بنك التضامن بتقديم ارقى الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية التي تلبي تطلعات عملائه وتحقيق اعلى درجات الرضا لديهم.

وأكد شوقي أن قيادة بنك التضامن حريصة كل الحرص على إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات المصرفية والمنتجات المبتكرة لكافة عملائه بفعالية وأمان ضمن خطتها التطويرية لتحديث البنية التحتية الشاملة للبنك تحت شعار (رؤية جديدة للمستقبل ".

ومضى يقول: إن مركز الاتصال وعبر كادره المتمكن والمدرب تدريبا تقنيا عاليا سيقدم وعلى مدار الساعة المساعدة المطلوبة لكافة العملاء وطالبي الخدمة والرد على استفساراتهم وحل الإشكاليات التي تواجههم من خلال الاتصال عبر الرقم المجاني 8001010 من أي مكان في الجمهورية.

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