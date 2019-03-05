شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يمني شهير يوجه صفعة مدوية لعبدالملك الحوثي ويفضحه للعلن والمليشيات ترتبك "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شن الكاتب والسياسي علي البخيتي، هجوماً لاذعاً على عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين، متهماً إياه بالخيانة والعمالة.

وعلّق "البخيتي"، على خطاب زعيم الحوثيين، بالقول: "الخائن والعميل أنت يا عبدالملك الحوثي، وليس خالد اليماني، أنت من دمّر اليمن، وقتل اليمنيين، وفجر منازلهم وشردهم في بقاع الأرض".

وأضاف في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "الجلوس بجانب نتنياهو عرضياً في مؤتمر دولي، أشرف من الجلوس معك أيها القاتل الحقير، يا من لم تسلم منك حتى النساء، سجنت وعذبت وأخفيت المئات من بناتنا".

وأكد "البخيتي" أن الشعب قد ملّ من خطب الجمعة التي يرددها زعيم الحوثيين، وبات الغالبية يدركون أنه وبدعم من إيران، يمثل الخطر الأكبر على اليمن واليمنيين، وليس إسرائيل.

وخاطب زعيم الحوثيين قائلاً: "أنت من يفجر منازلنا ويقتلنا ويسجننا ويعذبنا ويهين نسائنا ويسقط دولتنا وجمهوريتنا وليس نتنياهو؛ أنت من من خان الشعب لا خالد اليماني".

واستطرد قائلاً: "من يداه ملطخة بالدماء وتفوح رائحة بارود الألغام من ثيابه عقب تفخيخه لمنازل أبناء شعبه، غير جدير بالحديث عن قضايانا القومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يا عبدالملك الحوثي؛ لا أدري من أين لك كل هذه الوقاحة لتتحدث وأنيابك تقطر من دمائنا!!. إما أنك معتوه أو أنك بلا حياء مطلقاً".