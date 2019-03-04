الحكومة: صاروخ إيراني الصنع يستهدف منازل المواطنين في حجور

قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية إن قصفاً باستخدام صاروخ إيراني الصنع أطلقته المليشيات الحوثية استهدف منازل المواطنين في منطقة حجور بمحافظة حجة .

طالب وزير الإعلام معمر الارياني المجتمع الدولي وفي مقدمتهم ‎الأمم المتحدة و ‎مجلس الأمن والمبعوث الدولي مارتن غريفيث بإدانة العدوان الحوثي على منازل المواطنين في مديريات حجور بمحافظة حجة.

وقال الإرياني في تصريحات الليلة ان ‎المليشيا الحوثية قصفت منازل المواطنين المحاصرين في مديرية ‎كشر بصاروخ باليستي أسفر عن سقوط ضحايا من النساء والأطفال، مؤكدا أن ارتكاب المليشيا لهذا الجريمة يعكس حالة الإفلاس بعد فشل تعزيزاتهم المستمرة في كسر إرادة أبناء ‎حجور الابطال، عقب مصرع المئات من عناصرها الذين ما زالت جثثهم في جبال ووديان حجور.

وشدد الارياني على أن قصف منازل المدنيين بمختلف أنواع الاسلحة وآخرها إطلاق صاروخ باليستي(مصنع في ايران)، ترتكب جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

من جانب آخر، قال الإرياني ان استخدام ‎المليشياالحوثيةالايرانية الارهابية للطائرة المسيرة "ايرانية الصنع" يوكد استمرار الدعم الايراني للمليشيا.

ودان الوزير ‏قصف ‎المليشيا الحوثية الايرانية الارهابية،مؤخراً، سوق البقع في محافظة صعدة بطائرة مسيرة "ايرانية الصنع" والذي أسفر عن سقوط 13 قتيلاً و30 جريحاً من المدنيين، واصفا ذالك بالعمل الارهابي والجبان.

وأكد الارياني استمرار الدعم الايراني للمليشيا، معتبرا قصف سوق " البقع" انتهاك جديد للقانون الدولي الانساني الذي يمنع استهداف الاعيان المدنية.