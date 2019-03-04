تجدد الاشتباكات العنيفة في حجور.. أحدث المستجدات

كشفت مصادر محلية عن تجدد الاشتباكات بشكل عنيف في الجبهة الشرقية والشمالية الغربية لمواجهات حجور بين مليشيات الحوثي ورجال القبائل.

وأوضحت المصادر أن التجد جاء بعد توقفها لاقل من ساعة في ظل قصف بمختلف الاسلحة الثقيلة على القرى والتجمعات السكانية، من قبل الحوثي وفقاً للمركز الإعلامي لإقليم تهامة نقلاً عن حسن هديس.

وحسب المصادر، مليشيا الحوثي تستميت منذ ليلة امس والى الان لمحاولة الدخول لمواقع الابطال في الحديتين والدرب بالعبيسة شرق #كشر.

أما في الجبهة الجنوبية فهناك قصف مدفعي ومناوشات بالاعيرة النارية بعد معارك شرسة يوم امس الاحد، وتحقيق انتصارات للابطال في بني شوس وكسر زحوفات المليشيا على جمانه وجبل العرام.

وحسب المصادر فإنه قتلى المليشيات الحوثية منذ ليلة امس والى الان بالعشرات ولا تزال معظمها في الشعاب والوديان.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، أعلن أن التحالف يواصل دعم قبائل حجور إنسانيا وعسكريا لقطع خطوط إمداد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في الرياض، أن التحالف نفذ عمليات إنزال جوي لدعم المواطنين في كشر، لافتا إلى أن قبائل حجور انتقلت من الدفاع إلى الهجوم ضد ميليشيا الحوثي، التي تواصل استهداف المدنيين في مديرية كشر.

كما أكد أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ما تزال تستخدم مطار صنعاء الدولي كقاعدة لتنفيذ اعمالها العدائية، لافتا الى أن المنظومات الصاروخية التي تنصبها تعرّض الملاحة الجوية للخطر.