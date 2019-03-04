شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عــــــــاجل ومفاجئ للمملكة العربية السعودية بوقف الحرب نهائيا في اليمن وسحب قواتها ايضا بعد"3 شروط" .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتورعبدالله آل الشيخ ان هناك ثلاثة شروط لا بد منها لحل الأزمة اليمنية ووقف الحرب نهائيا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن.

مجددا تأكيد المملكة دعمها للشرعية في اليمن في مواجهه عبث ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وذلك من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.



جاء ذلك في الكلمة التي القاها آل الشيخ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد حالياً بالعاصمة الأردنية عمان.