شكرا لقرائتكم خبر عن اليكم آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار في محلات الصرافة اليمنية بصنعاء وعدن اليوم الاثنين 4 مارس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الأثنين الموافق4مارس 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي:

شراء587

البيع | 590

الريال السعودي :

شراء| 155

البيع | 156

أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي :

شراء590

البيع | 595

الريال السعودي :

شراء 157

البيع | 159

تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال.

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