شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد علي عبدالله صالح قبل مقتلة بساعات وهو يحمل السلاح على كتفه وحولة لفيف من الخونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالو بانها التقطت للرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل مقتلة بساعات .

ويظهر في الصورة صالح وبجانبه عارف الزوكا وحولهم جمع من مشائخ القبائل الذين خانو صالح بحسب تعليق الناشطين.



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