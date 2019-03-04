شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مرتقب للرئيس هادي الى هذه المحافظة ومراقبون يعتبرون القرار ضربة استباقية للزبيدي ومجلسه الانفصالي(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر خاصة ان اوامر صدرت من قيادة المنطقة العسكرية الثانية برفع حالة التأهب في المنطقة استعدادا لامر هام



وقالت المصادر ان تلك الاوامر صدرت من قيادة المنطقة لرفع حالة التأهب توقعا لزيارة مرتقبة للرئيس هادي الى محافظة حضرموت خلال الايام المقبلة وذكرت المصادر ان الهدف من تلك الزيارة قد يكون البدء باعلان اقليم حضرموت كأول اقليم ضمن خطة اليمن الاتحادي التي تم اقرارها في الحوار الوطني



يأتي ذلك كاول رد للرئيس هادي على زيارة الزبيدي الى حضرموت وتوقع الكثير باعلان المكلا عاصمة للحراك الانفصالي