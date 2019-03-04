‏‎ حققت المقاومة الشعبية في جبهات الضالع، اليوم الاثنين، تقدما كبيرا. وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن قوات الجيش والمقاومة في مديرية ‎الحشاء استعادت فجر اليوم الاثنين أبرز المواقع المطلة على قاع الأحذوف بالمديرية". وبينت أنه تم" السيطرة على سوق الطاحون ومناطق شاسعة عقب معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية". ‏‎ وتقول المعلومات إن الجبهة شهدت تقدما كبيرا للمقاومة الشعبية ووصلت إلى سوق المشهد بمديرية الحشاء بعد دخولهم الطاحون وكل التباب المجاورة له. Advertisements وأمس أصيبت عائلة مكونة من 4 أفراد بإصابات مختلفة في انفجار لغم أرضي في قرية يعيس شمال مريس بمحافظة الضالع. وكانت قد زرعت مليشيات الحوثي الإنقلابية مئات الألغام خلال المواجهات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأدى انفجار اللغم بعائلة المواطن أحمد الدار إلى إصابة فتاتين بحالة خطرة، فيما أصيب ولد وامرأة مسنة بإصابات متوسطة نقلوا جميعا لمستشفيات مدينة الضالع. يأتي ذلك عقب يوم واحد من إصابة ثلاث نساء بإنفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيات الحوثية بجوار منزلهما في قرية الحقب جنوب مدينة دمت أمس الظهر. الجدير بالذكر هو أن عدد ضحايا الألغام والمتفجرات التي زرعتها المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها جنوب دمت وصل إلى 16 شخصاً بينهم نساء وأطفال، كان آخرها ثلاث نساء ظهر أمس بقرية الحقب

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كانت هذه تفاصيل خبر تقدم كبير للقوات الشرعية في الحشاء بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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