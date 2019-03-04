الجيش يسقط طائرة استطلاع تابعة للمليشيا الانقلابية في حيران بحجة

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية حيران بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.
وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش الوطني تمكنت من رصد الطائرة وتفجيرها على بعد كيلومتر، قبل وصولها إلى أحد الأسواق الشعبية في المديرية، والذي كان يجوبه عدد من المدنيين.
يذكر أن الطائرة المسيرة كان على متنها عبوات متفجرة، في محاولة لاستهداف سوقاً شعبياً في المديرية، التي حررتها قوات الجيش الوطني مؤخراً.
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