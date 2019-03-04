تفاصيل إفشال عملية تسلل إستطلاعية للمليشيات الحوثية في كتاف صعدة

أفشلت القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة يوم أمس الأحد عملية تسلل إستطلاعية لبعض العناصر الإرهابية التابعة للمليشيات الإنقلابية و ذلك بالقرب من المواقع الأمامية و خطوط التماس في كتاف.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تم رصد بعض العناصر التي تعمل ضمن الفريق الإستطلاعي للمليشيات وذلك بالقرب من مركز مديرية كتاف وتم مطاردتها و أسر إحداهم و مقتل عنصر اخر بنيران القوات الحكومية بعد محاولة فاشلة للهرب بإتجاه مواقع المليشيات بين التباب و المرتفعات الجبلية.

وبينت المصادر، أنه تم عرض الأسير المذكور على قناة العربية التي اوفدت إحد مراسليها للتغطية الإعلامية من موقع الأحداث الجارية بالقرب من مركز مديرية كتاف التي تسعى القوات الحكومية إلى تحريره و اعلان المديرية محررة من تواجد المليشيات الإنقلابية

الجدير بالذكر أن المليشيات تعيش مراحل صعبة بعد الهزائم المتلاحقة وتحاول بطرق و أشكال مختلفة رفع معنويات مقاتليها المنهارة اصلا ولكن محاولتها تبوء بالفشل الذريع وآخرها المحاولة الفاشلة يوم أمس والتي حاولت المليشيات قصف سوق وادي الفرع من خلال طائرة مسيرة حيث تم إسقاطها من قبل مقاتلي محور كتاف

وفي نفس الوقت تشهد صفوف المليشيات في كتاف إنهيارات واسعة بعد فرار العديد من العناصر التي تم التغرير بها إضافة الى مصرع العديد من العناصر القيادية بنيران القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي في وقت سابق من هذا الشهر.