شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رئيس الوزراء البحريني يتدخل وينقذ الالاف اليمنيين في اللحظات الأخيرة (تفاصيل حصرية ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدخل رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفه بن سلمان بن حمد ال خليفه في مسار خطة التقشف التي بداءت تطبيقها الحكومة البحرينيه في بعض القطاعات الحكومية ومنها وزارة الداخليه البحرينيه .

ونقل مصدر خاص لموقع " الحياد " طلب عدم ذكر اسمه ان الشيخ خليفه بن سلمان أوقف عملية انهاء التعاقد مع مئات اليمنيين من منتسبي وزارة الداخليه البحرينيه والتي بداءت اول بوادرها في نهاية شهر يناير العام 2019 .

واكتفى رئيس الوزراء البحريني بإيقاف التوظيف في وزارة الداخليه البحرينيه لمدة سنتين كإجراء بديل لعملية إنهاء التعاقد حتى نهاية العام 2021م .

والجدير بالذكر ان اكثر من خمسة الاف يمني بينهم من يحمل الجنسية البحرينيه يخدمون في وزارة الداخليه والدفاع البحرينيه .

وأضاف المصدر الخاص لموقع " الحياد " إن رئيس الوزراء البحريني حمل وجهة نظر مقنعه عند نقاشه مع المسؤولين في حكومة مملكة البحرين حيث تطرق رئيس الوزراء البحريني على مسألة انفاق ملايين الدولارات على تدريب وتأهيل منتسبي وزارة الداخليه حتى وإن كانوا من غير البحرينيين وهذا بحده يمثل خسارة على الدولة في حال الإستغناء عنهم إضافة الى الخوف من انتقال اسرار ومعلومات حساسة تخص امن مملكة البحرين في حال تم استقطاب هؤلاء الجنود بعد تسريحهم لدول مجاورة مثل دولة قطر .

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وتحاول الحكومة البحرينيه تطبيق عدد من الإجراءات بعد تجاوز العجز نسبة 70% من الميزانية العامة .

وقد سبق ان قامت وزارة التربية ووزارة الصحه انهائها لمئات العقود من الأجانب العاملين فيها .

وعرضت السعودية، الداعم الرئيسي للبحرين بجانب دولة الإمارات والكويت، على المنامة حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار، على مدى خمس سنوات، حتى 2022 لإنقاذ الحكومة، إذا مضت قدما في إصلاحات مالية لتحقيق تعادل الميزانية.

ونشرت البحرين خطة مالية الشهر الماضي بعدما وقعت اتفاقية المساعدات الخليجية لإصلاح ماليتها ومحو عجز الميزانية بحلول 2022..

و قد استلمت البحرين ما يصل إلى ملياري دولار هذا العام، كدفعة أولى من حزمة المساعدات، بعدما وافق المشرعون البحرينيون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2019 وخفض رواتب ومعاشات القطاع الحكومي والغاء بعض البدلات .