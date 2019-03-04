شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر تعزيزات حوثية غربي تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضرباتها الجوية مستهدفة من خلالها مواقع وتحركات المليشيا الحوثية في الجبهة الغربية لمدينة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وطالت غارات التحالف، مواقع لمليشيا لانقلاب في محيط جبل البرقة بمديرية مقبنة، غربي مدينة تعز، مما أسفر عن تدمير سيارتين عسكريتين، ومقتل وجرح عدد من العناصر المتواجدة في مكان القصف.

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، بثلاث غارات تعزيزات ومواقع المليشيا الحوثية، إثر تجدد المواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الانقلاب في المنطقة ذاتها.