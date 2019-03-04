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إسقاط طائرة انتحارية للحوثيين في حجة

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عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري إن القوات الحكومية أسقطت اليوم الاثنين، طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لمسلحي جماعة الحوثيين في مديرية حيران بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد).

ونقل "المصدر أونلاين" عن المصدر، إن الطائرة الانتحارية كان على متنها عبوات متفجرة، وتستهدف سوقاً شعبياً في المديرية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وأشار إلى إن طبيعة الطائرة، تتمثل في كونها تنفجر على الفور عن الاصطدام بأي عائق.

وقال إن القوات الحكومية تمكنت من رصد الطائرة وتفجيرها على بعد كيلومتر واحد، قبل الوصول إلى السوق المستهدف الذي كان يحوي عدداً من المدنيين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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