استشهاد وإصابة 9 من أسرة واحدة بينهم أطفال بقصف حوثي في الحديدة

استشهد، عصر اليوم الإثنين 4 مارس / آذار 2019م، وأصيب 9 مواطنين من أسرة واحدة في قصف حوثي بقذائف المدفعية استهدف منزلهم في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بالحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية بحسب "عفاش نيوز"، إن 3 مواطنين استشهدوا واصيب 6 آخرين من افراد اسرة واحدة قصفت مليشيات الحوثي منزلهم بقذائف المدفعية في منطقة الجبلية مديرية التحيتا.

مصادر طبية في مستشفى الخوخة أكدت وصول ضحايا قصف مليشيات الحوثي لمنزل في الجبلية راح ضحيتها أسرة كاملة حيث استشهد 3 من أفرادها وأصيب 6 منهم 5 أطفال.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات على مجزرة جديدة ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران ، في التحيتا بالحديدة ضحاياها خمسة أطفال وعدد من الجرحى.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي مستمرة في خروقاتها لوقف إطلاق النار، وتواصل قصف الأحياء السكنية في التحيتا.