طلاب الصف الثالث بمدرسة العيدروس يزورون إدارة شرطة السير بالمهرة

زار طلاب الصف الثالث بمدرسة العيدروس للتعليم الأساسي (بنين) بمدينة الغيضة اليوم الإدارة العامة لشرطة السير بمحافظة المهرة ضمن حصة دراسية تستهدف غرس الثقافة المرورية في نفوس الطلاب والنشء.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد مدير إدارة شرطة السير بالمحافظة العقيد سالم عمر الكثيري بأن التوعية في المدارس بالسلامة المرورية مهمة جداً نظراً لما تخلفه الحوادث المرورية وتهور بعض السائقين من ضحايا ومآس كبيرة لذلك يجب ترسيخ أهمية التقيد بالأنظمة المرورية في نفوس الطلاب والطالبات متمنياً للجميع السلامة.

مستعرضاً أمام الطلاب والمعلمات الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت في دعم إدارة السير لتنظيم الحركة المرورية والقضاء على المظاهر العشوائية وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل المروري .

ودعا الكثيري إدارت المدارس بتفعيل مثل هذه الزيارات لزيادة الوعي المروري، وإجراء مسابقات تحت مسمى معلومات مرورية وكتابة موضوعات فى مجال التعبير عن آداب المرور وإخطار الطريق.

مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المعلمات وإدارة المدرسة في توعية الطلاب بالعمل المروري.

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وخلال الزيارة تعرف الطلاب على آليات العمل الخاصة بمنظومة المرور والأنشطة اليومية التي تقوم بها الإدارة، والقواعد والآداب التي يجب اتباعها لتجنب الحوادث المرورية.

مطلعين من المختصين في إدارة السير إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث المرورية.

بعد ذلك تم فتح باب الأسئلة للتلاميذ وقام عدد من الضباط والأفراد بالإجابة على استفساراتهم .

وفي ختام الزيارة عبرت المعلمات عن جزيل شكرهن لإدارة شرطة السير ممثلة بمديرها العام العقيد سالم الكثيري على جهوده وتعاونه في التنسيق وإنجاح الزيارة وتقديم المعلومات المرورية الكافية لغرسها في نفوس الطلاب.