وكيل المهرة يترأس اجتماعاً بالمهندسين لمناقشة ترتيب العمل الفني والإداري

ترأس وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، أجتماعاً بمهندسي القطاع الفني، اليوم، لمناقشة ترتيب العمل الإداري والفني بالمحافظة، في إطار تحسين الأداء خلال العام 2019م.
ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي اللقاء أوضح العبودي، إن المحافظة تشهد تطور في الجوانب الخدمية والتنموية، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في شتى المجالات، سواء بتمويل السلطة المحلية بالمحافظة أو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وشدد الوكيل الفني على ضرورة نزول المهندسين إلى مواقع العمل والإطلاع على سير المشاريع، والرفع بالملاحظات السلبية والإيجابية في التنفيذ.. موضحاً بأنه تم توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات للمهندسين والتي بشأنها الإسهام في تحسين العمل الإداري والفني بالمحافظة.
وشدد العبودي على الإنضباط الوظيفي والإلترام بمعايير الدراسات والمخططات الهندسية، والتحلي بروح المسؤلية في تنفيذ المشاريع وإنجازها وفق المواصفات والدراسات الهندسية المعدة مسبقاً.
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