شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إنقلاب عسكري مفاجئ على الإنقلابيين.. و"عبدالملك الحوثي" يصدر توجيهاً عاجلا لـ" محمد علي الحوثي" (تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر قبلية في مديرية كشر بمحافظة حجة ، إن عشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية انسحبت من جبهة حجور عقب حشد جديد للمليشيات إلى جنوب المديرية .

وأكدت المصادر في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " : إن مليشيات الحوثي حشدت مقاتلين من محافظة حجة ، إلى جبهات القتال في مديرية كشر، بهدف الإنضمام لعناصرها هنالك وشن هجمات جديدة على أبناء حجور، عبر التقدم إلى منطقتي المشبه وجبال بني شهر في مديرية كشر، إلا أن المليشيات تفاجأت برفض تلك العناصر التي حشدتها، قتال أبناء حجور، وأكدت بأنها لن توجه سلاحها لأي مواطن من أبناء مناطق حجور وابناء المحافظة.

وأوضحت المصادر أن زعيم المليشيا، عبدالملك الحوثي، أصدر اليوم، توجيهاً عاجلا ل "محمد علي الحوثي" رئيس ما تسمى اللجنة الثورية، بعدم السماح بمغادرة أي عنصر من العناصر التي حاولت المليشيا التغرير بها للمشاركة في العدوان على قبائل حجور، الأماكن والمديريات التي تتواجد فيها تلك العناصر ، خشية من إنضمامها للقتال في صفوف قبائل حجور، وقوات الجيش الوطني.

وتقوم مليشيا الحوثي بحشد مجاميع من أبناء القبائل، مستغلة أوضاعهم المعيشية الصعبة جراء انقلاب المليشيات ومواصلتها الحرب على الشعب اليمني وعلى شرعيته الدستورية وثورته وجمهوريته ووحدته ، وتقوم بإرسالهم إلى محارق الموت في جبهات القتال.

