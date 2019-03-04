عــــــــاجل .. انباء عن زيارة وشيكة لمرعب عيدروس الزبيدي الى هذه المحافظة الجنوبية والهلع يدب في صفوف الانتقالي .. شاهد من يكون (الاسم + صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة ان اوامر صدرت من قيادة المنطقة العسكرية الثانية برفع حالة التأهب في المنطقة استعدادا لامر هام وقالت المصادر ان تلك الاوامر صدرت من قيادة المنطقة لرفع حالة التأهب توقعا لزيارة مرتقبة للرئيس هادي الى محافظة حضرموت خلال الايام المقبلة وذكرت المصادر ان الهدف من تلك الزيارة قد يكون البدء باعلان اقليم حضرموت كأول اقليم ضمن خطة اليمن الاتحادي التي تم اقرارها في الحوار الوطني



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