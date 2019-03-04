شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي الجوبي يعلن هذا ماسيحدث يوم الجمعة 8 مارس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفلكي اليمني الشهير أحمد الجوبي في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر التنمية برس أول ايام شهر رجب 1440 سيصادف يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019م ويعتبر شهر اقتران السبع. وتابع قائلا شاهد الحدث أمسية 5 رجب ليلة 6



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