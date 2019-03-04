شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي يؤكد وجود 5 ملايين وظيفة ثلاثة ارباعها للمقيمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى سابقا عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور ماجد المنيف، عن وجود 5 ملايين فرصة عمل وفرها الاقتصاد السعودي خلال الـ10 سنوات الماضية مبينا أن ثلاثة أرباعها كانت لصالح العمالة الوافدة. جاء ذلك خلال اللقاء السنوي العشرين لجمعية الاقتصاد السعودي، أمس «بعنوان الاقتصاد السعودي: التنافسية والكفاءة».

وأوضح المنيف خلال حديثه، أن الدولة استثمرت لتطوير القوى العاملة، طوال تاريخ التنمية في المملكة، مؤكداً أن الوظائف المتاحة في السوق أقل من مخرجات الجامعات والشهادات العليا، وأن الفرص المتوفرة تميل إلى العمالة الوافدة.



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