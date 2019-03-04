شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة رجل أعمال يمني من محاولة اغتيال جوار بيت الله الحرام (اسم + صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض المستثمر ورجل الاعمال اليمني المعروف عبد الرحمن السوادي لمحاولة اغتيال فاشلة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 8 | 6 | 1440 هـ الموافق 13 | 2 | 2019 م.

وفي التفاصيل فقد كشف مصدر مطلع ان عصابة إجرامية أقدمت على استدراج السوادي الى إحدى المناطق الخالية في أطراف مكة المكرمة (منطقة بير الغنم) بحجة اطلاعه على موقع للإيجار فيها

وأوضح المصدر أنه بمجرد وصوله للموقع ونزوله من سيارته باشره مجموعة من أفراد العصابة بالضرب على رأسه فيما قام أحد أفراد العصابة بحقنه بمادة مخدرة سامة مما أدى الى فقدانه الوعي مباشرة ثم قامت العصابة بإدخاله الى سيارته واغلاق السيارة بإحكام لتبدوا العملية وكأنها عملية انتحار.

Advertisements

وأضاف المصدر انه و بحسب الاطباء فإن الجرعة التي حقنت في جسده كانت تكفي لقتل بعير خلال ساعه واحده لكن عناية المولى تداركته وافاق بعد دقائق واستفرغ بعض السموم وتمكن من إرسال رسالة عبر الهاتف ثم فقد وعيه مرة اخرى .

وأشار المصدر أن شرطة مكة باشرت على الفور عملية بحث واسعة حتى عثرت عليه في المنطقة التي حددها في رسالته.. وتم نقله الى العناية المركزة فوراً واخراج السموم من جسده واجراء اللازم من الاطباء المختصين.. مضيفاً أن الشرطة عثرت على بقايا حبر التبصيم على أصابعه رغم محاولة العصابة طمس اثار الحبر مما يدل على ان العصابة قد بصمته على بعض الاوراق اثناء فقدانه الوعي.

وأكد المصدر أن الشرطة لا تزال تجري عملية تحقيق واسعة وبحث مستمر بغرض الوصول الى العصابة الاجرامية.

ويعد الشيخ عبد الرحمن السوادي من أبرز رجال الاعمال اليمنيين المستثمرين في المملكة ومن رجال الخير الذين لهم بصمات ملموسة في مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية وقد لقي هذا الحادث الاجرامي ادانات واسعة من القيادات السياسية والاجتماعية اليمنية وذلك لما يعرفه الجميع من حسن سلوك الرجل ودماثة اخلاقه واسهاماته الكبيرة في الجوانب الخيرية والتنموية المختلفة