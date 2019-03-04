مصرع 13 شخصًا وإصابة العشرات إثر الفيضانات بإقليم بلوشستان الباكستاني

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، مصرع 13 شخصا على الأقل جراء الفيضانات بإقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، على مدار الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى إصابة العشرات وتدمير مئات المنازل.
وصرح رئيس وكالة إدارة الكوارث الإقليمية عمران زكرون - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - بأن تسع مناطق بالمقاطعة تضررت جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وهطول الثلوج، مضيفا أن البنية التحتية من طرق وكباري تضررت جراء الفيضانات، بالإضافة إلى تهدم مئات المنازل الطينية وانجراف قطعان الماشية.
وتابع زكرون أن فرق الإنقاذ والإغاثة تعاملت مع الحوادث المختلفة، وأنها لا تزال تمارس عملها على الأرض لإنقاذ العالقين وتقديم الماء والغذاء للمشردين بالملاجئ.
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