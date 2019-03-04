التحالف العربي : نعمل على دعم قبائل حجور إنسانياً وعسكرياً

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه يعمل على دعم قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة، إنسانياً وعسكرياً لقطع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي الإنقلابية، متهماً الميليشيات بإستهداف المدنيين في مديرية كشر .

وعرض المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العميد الركن، تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في الرياض، فيديو لعمليات الإنزال لدعم قبائل حجور في معاركها ضد الحوثيين .

كما عرض فيديو لغارات استهدفت دبابات وآليات عسكرية ومواقع حوثية، وكذا فيديو يظهر دخول الحوثيين إلى مدارس وتحويلها إلى منصات عسكرية .

وقال المالكي أن الميليشيات الحوثية تخزن في صعدة وعمران صواريخها الباليستية .. لافتاً إلى أن مجموع الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على السعودية بلغت 219 صاروخا .

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كما أتهم المالكي الحوثيين بمواصلة انتهاك اتفاق السويد وتعطيل بند إعادة الانتشار في الحديدة وعرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية لليمنيين .. لافتاً إلى أن الجيش اليمني أسقط عددا من الطائرات المسيرة التي تزود بها إيران الحوثيين .

وعرض المالكي خلال المؤتمر الصحفي صوراً للاستيلاء على صواريخ سام 7 من الحوثيين .

وقال أن المنظومات الصاروخية التي ينصبها الحوثيون تعرض الملاحة الجوية للخطر .. لافتاً إلى أن التحالف إستهدف منظومة للدفاع الجوي نصبها الحوثيون في مطار صنعاء .