عمليات عسكرية للجيش الوطني من 5 محاور لتحرير صعدة بالكامل

صرح قائد اللواء العاشر، العميد عبده فارع البرح، إن العمليات العسكرية في محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي، تجري في 5 محاور.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن البرح، أن جميع المحاور حققت تقدمات وانتصارات كبيرة على الأرض، وتمكنت القوات من السيطرة على مناطق شاسعة واستراتيجية لها أهمية عسكرية كبيرة لدى الميلشيات الانقلابية.

وكشف عن خطة عسكرية لما بعد تطهير باقم بمحافظة صعدة من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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وقال البرح إن «مديرية باقم تعدّ شبه محررة بالكامل، وخطتنا العسكرية تم رسمها وإعدادها مسبقاً من قبل قيادة الجيش الوطني في محور علب، وهي الوصول إلى مركز مديرية باقم».

تابع: «كل خطة عسكرية لا يتم إعدادها واعتمادها إلا بعد التشاور ومناقشتها مع قيادة الجيش الوطني في المحور ومع قوات التحالف من أجل اتخاذ الأساليب التكتيكية المناسبة لإنجاح الأعمال القتالية».

وبين أنه «يجري تطهير المناطق المحررة من الألغام المزروعة في المنازل والطرقات والمزارع والمرافق في مديرية باقم».