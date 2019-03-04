نجل البيض يعيد نشر تصريح للزبيدي حول سبب زيارته إلى لندن .. فيديو

أعاد هاني البيض، نجل الرئيس الجنوبي، علي سالم البيض، المقيم حالياً في الخارج، تصريح رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء الركن، عيدروس قاسم الزبيدي، الذي تحدث فيه عن أسباب زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، والتي وصلها مساء أمس، بناءاً على دعوة رسمية من البرلمان البريطاني .

وقال الزبيدي في تسجيل فيديو، أنه فضل أن تكون أول زيارة إلى بريطانيا لأنها كانت شريكة في الماضي ومتواجدة في الجنوب وساهمت في ترسيخ النظام والقانون في العاصمة عدن .. لافتاً إلى أن لدى شعب الجنوب إرث طويل مع بريطانيا .

والرئيس علي سالم البيض هو أحد قادة حرب الاستقلال عن بريطانيا، وتولي وزارة الدفاع في أول حكومة بعد الإستقلال وكانت له قرارات ثورية، كما أنه قاد فك الإرتباط عن الشمال في 21 مايو 1994م، وتولى حينها رئاسة الجمهورية .

ويعتقد مراقبون أن نشر نجل البيض لتصريح الزبيدي، قد يكون تمهيد لإعلان الرئيس البيض تاييده رسميه لتحركات المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي بدأ بالتوسع دولياً بعد إتساع رقعة مؤيديه محلياً .