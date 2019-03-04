شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :التحالف ينفذ عملية إنزال جوي جديد في حجور..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت مقاتلات التحالف العربي، الإثنین 4 مارس/اذار 2019 ،عملیة إنزال جوي في مدیریة كشر بمحافظة حجة لإسناد مسلحي قبائل حجور تضمنت مواد غذائیة وطبیة وذخائر .

وقالت مصادر محلیة، إن شحنة جدیدة من المواد الطبیة والغذائیة والذخائر تم انزال?ا فجر الیوم بنجاحز وتعتبر ?ي عملیة الإنزال السادسة التي ینفذ?ا التحالف منذ بدء المواج?ات بین مسلحي قبائل حجور والحوثیین قبل حوالي ش?ر.

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