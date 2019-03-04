شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مثيرة تم تسريبها شاهد علي عبدالله صالح قبل مقتلة بساعات وهو يحمل السلاح على كتفه وحولة لفيف من الخونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالو بانها التقطت للرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل مقتلة بساعات . ويظهر في الصورة صالح وبجانبه عارف الزوكا وحولهم جمع من مشائخ القبائل الذين خانو صالح بحسب تعليق الناشطين.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة مثيرة تم تسريبها شاهد علي عبدالله صالح قبل مقتلة بساعات وهو يحمل السلاح على كتفه وحولة لفيف من الخونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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