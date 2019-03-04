شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع: استشهاد قائد ميداني في الجيش الوطني اثناء التصدي لمليشيا الحوثي في جبهة الحشاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اعلنت مصادر ميدانية في الجيش الوطني عن استشهاد القائد الميداني حمدي المنصوب احد قادة اللواء 30 مدرع و قائد قطاع يبار في جبهة حمك. اثناء تصدية لمليشيا الحوثي الذي حاولت التقدم باتجاة الحشاء .

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وقالت المصادر ان الشهيد القائد حمدي االمنصوب اصر على ان يشارك اخوانه في جبهة الحشاء متجها من موقعه في جبهة حمك الى الحشاء متصديا للمليشيا بكل صمود وبسالة.

وذكرت المصادر ان الشهيد كان من ابرز الابطال الذين تصدوا لمليشيا الحوثي منذ اول لحظة ويطضرب امثلة في الشجاعة.