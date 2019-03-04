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شركة النفط في عدن تدشن توزيع مادة البنزين على جميع محطات في المدينة

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دشنت شركة النفط اليوم الاثنين في عدن توزيع مادة البنزين على جميع المحطات في المدينة.

وقالت مصادر محلية إن كمية البنزين البترول يتم توزيعها حاليا على محطات الوقود بمدينة عدن.

ولم يحدث أي تعديل على أسعار المشتقات النفطية وما يزال سعر اللتر الواحد (275) ريالا يمنيا.

وأشار المصدر الى أن الحكومة وقيادة شركة النفط بعدن حرصت على عدم الزيادة في السعر وفقا لعدن الغد.

ودعا المصدر المواطنين الى ضرورة التعاون والتزود بما يكفي احتياجاتهم من البنزين وعدم تخزين كميات فوق احتياجاتهم مؤكدا ان عملية تموين السوق المحلية بمادة البنزين ستستمر خلال الأيام القادمة بشكل طبيعي.

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