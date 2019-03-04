تشكيل لجنة لإعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع التنموية بوادي حضرموت

شكل اجتماع اليوم بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري لجنة تضم عدد من المختصين لوضع آلية لإعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع التنموية بوادي حضرموت والصحراء .

وأكد وكيل المحافظة في الاجتماع الذي ضم أعضاء لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت وعدد من المهندسين على الأهمية الكبيرة التي تقع على عاتق المهندس المشرف لإخراج المشروع بجودة عالية وضمان ديمومته واستمرارية تشغيله والاستفادة منه فترة طويلة .

وأضاف الوكيل الكثيري بأن السلطة المحلية تسعى جاهدة لاستغلال نسبة الوادي والصحراء من مخصص المحافظة من مبيعات النفط في تنفيذ جملة من المشاريع ذات الأولوية بحسب احتياجات المديرية ، لافتا بأنه تم إنشاء لجنة خاصة من الجهات ذات الاختصاص لإدارة تلك المشاريع إلى جانب لجنة المناقصات .

وأثري الاجتماع بالعديد من المداخلات والمناقشات والأفكار التي تسهم في تحسين أداء عملية الإشراف على تلك المشاريع .