البحسني يطلع على نتائج زيارة مدير الإستثمار للسعودية

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على نتائج زيارة مدير عام الهيئة العامة للإستثمار بوادي وصحراء المحافظة أحمد عبدالله منيباري إلى المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ به بمكتبه بمدينة المكلا ، حيث قدم منيباري عرضا لنتائج لقاءاته مع رجال المال والأعمال بالمملكة وفرص الاستثمار المتاحة في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وغيرها، والترتيب لإستقبالهم في المحافظة خلال الأشهر القريبة القادمة.

وأكد المحافظ البحسني على ترحيب السلطة المحلية بالمحافظة بجميع الإستثمارات والمستثمرين وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بمشاريعهم، لافتا إلى أن الاستثمارات ستساهم في الدفع بعجلة التنمية والاقتصاد والتخفيف من البطالة بين أوساط الشباب.