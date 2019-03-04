البحسني يلتقي وكيل وزارة المغتربين ويبحث معه أوضاع المغتربين بالمحافظة

التقى محافظ محافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وكيل وزارة المغتربين احمد دوشل النسي لبحث جملة من المواضيع التي تهم المغتربين بالمحافظة. وتم خلال اللقاء الاطلاع على الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة مع وزارة المغتربين ومكتبيه وإدارة منفذ ميناء الوديعة البري إجراءات عودة المغتربين عبر المنفذ، إلى جانب الجهود التي تبذل من أجل وضع حجر الأساس لمشروع أول مدينة سكنية للمغتربين في مديرية غيل باوزير. حضر اللقاء مدير عام مكتب وزارة المغتربين بساحل حضرموت أحمد علي باهبري، ومدير مكتب المحافظ المهندس صالح العوبثاني.

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