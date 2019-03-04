شكرا لقرائتكم خبر عن في الحديق العامة وفي وضح النهار قتل زوجتة بزخات من آلي كلاشنكوف تفاصيل وفيديو! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون مقطعاً مصوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام رجل بإطلاق النار على زوجته أمام مرأى المدنيين في حديقة عامة وسط مدينة “عفرين” شمالي “حلب”، الأمر أصاب النساء والأطفال الذين تواجدوا ضمن الحديقة بحالة من الخوف والذعر.

قتل زوجته رمياً بالرصاص

مصدر أمني في “قوات الشرطة والأمن العام” في مدينة “عفرين قال ” إن المدعو “عبد الرحمن الحفيان” وهو أحد أبناء مدينة “سراقب” المنتسبين إلى فصيل “السلطان سليمان شاه” المعروف أيضاً بـ”العمشات”، أقدّم على قتل زوجته السيدّة “حميدة” رمياً بالرصاص باستخدام بندقية نوع “كلاشينكوف”، أثناء تواجدهما في حديقة “الحرية/ آزادي” العامة وسط مدينة “عفرين”.

إلقاء القبض على (الحفيان)

وأضاف “تمكنت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقوى “الأمن العام” التي كانت متواجدة في مكان الحادثة من إلقاء القبض على (الحفيان) عقب قيامه بإطلاق النار على زوجته، حيث جرى تسليمه إلى الشرطة العسكرية تمهيداً لتحويله إلى القضاء لاستكمال التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”. وأشار المصدر ذاته إلى أن “الحفيان” منفصل عن زوجته منذ نحو 4 سنوات، وأراد أن يأخذ أولاده رغماً عن زوجته التي رفضت ذلك، فيما ادعى “الحفيان” أنه ارتكب جريمته بدافع ما يسمى “جريمة الشرف”.