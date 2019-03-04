مليشيا الحوثي تستمر في اختطاف المراهقات بصنعاء

تواصل مليشيا الحوثي الارهابية ارتكاب الجرائم الاخلاقية بحث النساء في صنعاء واستغلالهن جنسيا.

وقالت مصادر اعلامية أن القيادي في مليشيا الحوثي، المدعو عبدالرزاق الشامي ويعمل -محققاً بإدارة البحث الجنائي- يقوم باختطاف الفتيات وبشكل خاص صغيرات السن من شوارع العاصمة وعدد من الكافيهات والحدائق العامة، بتهمة الاختلاط، وثم يلصق بهن تهماً مختلفة من بينها "الدعارة".

وأضافت المصادر أن عبدالرزاق الشامي يجبر الفتيات بالإكراه أثناء التحقيق معهن على الاعتراف بتهم لا علاقة لهن بها، ثم يقوم بهتك أعراضهن واستغلالهن "جنسياً" بالاشتراك مع قيادات حوثية أخرى.

وبحسب المصادر فإن القيادي الحوثي الشامي يقوم بنقل الفتيات من سجن البحث الجنائي بذريعة أن لديهن جلسات في النيابة والمحكمة ويأخذهن إلى إحدى الشقق التابعة له بالعاصمة صنعاء ويستغلهن جنسياً ثم يرجعهن بعد ذلك إلى السجن.

وكانت أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، في وقت سابق، اختطاف الحوثيين نحو 120 امرأة وتعرضهن للابتزاز والتعذيب في سجون خاضعة لسيطرتهم بالعاصمة صنعاء.