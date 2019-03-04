مليشيا الحوثي تلجأ للصواريخ الباليستية على أبناء حجور بعد هزيمتها العسكرية

لجأت مليشيا الحوثي الارهابية الى اطلاق الصواريخ الباليستية على ابناء حجور بعد هزيمتهم العسكرية ميدانيا.
وقالت مصادر محلية إن الميليشيا أطلقت صاروخاً باليستياً تجاه مركز مديرية كشر حيث تخوض مواجهات مع قبائل حجور.
وأشار المصدر إلى أن اطلاق الميليشيا للصاروخ الباليستي يأتي عقب تجرعهم خسائر وصفها بـ”الفادحة” من قبل ابناء قبائل حجور، لافتاً إلى أن الصاروخ سقط في منطقة “غير مأهولة”.
وكانت مقاتلات التحالف شنت في وقت سابق، اليوم، ثلاث غارتها وصفتها بـ”الدقيقة” استهدفت أطقماً وعربات عسكرية استقدمتها الميلشيا إلى مديرية كشر، موضحاً أنه تم تدمير العربات بالكامل.
وقال المصدر إن ميلشيا الحوثي تكبدت خسائر كبير في الارواح في الجبهتين الشرقية والجنوبية بمديرية كشر، منذ يوم الجمعة وحتى اليوم.
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