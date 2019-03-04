الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شاباً من مخيم الجلزون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، شابا من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله الفلسطينية. وأفاد مركز الجلزون للإعلام المجتمعي بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، واعتقلت الشاب مجاهد الشني (20 عاما)، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه وتخريب محتوياته. واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والشبان الفلسطينيين في المخيم، فيما لم يبلغ عن أي إصابات.

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