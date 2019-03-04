ضبط شاحنة تحمل مواد شديدة الانفجار كانت في طريقها للمليشيا في تعز

قال الرائد وهيب اليوسفي في اللواء 35 أنه وفي إحدى النقاط الأمنية التابعة للواء في جبهة الأقروض جنوب شرقي تعز، ضبطت شاحنة مخصصة لنقل الأسماك مخبأة فيها 243 كرتونا من الكرات الحديدية الصغيرة والمتوسطة، التي يتم خلطها مع مادة (تي إن تي) المتفجرة لصناعة عبوات ناسفة بالغة الخطورة تتسبب عند انفجارها في عدد كبير من الشظايا القاتلة".

وذكر اليوسفي في منشور على صفحته أن المواد المضبوطة كانت مموهة في الشاحنة كأنها قطع غيار دراجات نارية، مخبأة تحت الأسماك، في طريقها إلى مناطق سيطرة الميلشيا الحوثية في دمنة خدير جنوب شرقي تعز".

وأوضح أن "الميلشيا تصنع العبوات الناسفة بتلك المواد بخبرات من إيران من أجل إصابة أكبر عدد ممكن من المتواجدين في محيط انفجار العبوة".

ولم يذكر اللواء 35 مدرع، الجهة التي قدمت منها الشاحنة المضبوطة.