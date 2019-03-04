ابو علي الحاكم يحسم الأمر ويستخدم هذا السلاح الذي سيقضي على قبيلة حجور ويوقف مقاومة ابطالها ويجعلهم يرفعون الراية البيضاء

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عدن - ياسمين التهامي - أطلقت ميليشيا الحوثي ، صاروخ باليستي صوب مركز مديرية كشر بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن). وأكد مصدر قبلي في تصريح خاص لـ"المشهد اليمني" أن الميليشيا أطلقت صاروخاً باليستياً تجاه مركز مديرية كشر حيث تخوض مواجهات مع قبائل حجور. وأشار المصدر إلى أن اطلاق الميليشيا للصاروخ الباليستي يأتي عقب تجرعهم خسائر وصفها بـ"الفادحة" من قبل ابناء قبائل حجور، لافتاً إلى أن الصاروخ سقط في منطقة "غير مأهولة". وقال المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنت في وقت سابق، اليوم، ثلاث غارتها وصفتها بـ"الدقيقة" استهدفت أطقماً وعربات عسكرية استقدمتها الميلشيا إلى مديرية كشر، موضحاً أنه تم تدمير العربات بالكامل. وقال المصدر إن ميلشيا الحوثي تكبدت خسائر كبير في الارواح في الجبهتين الشرقية والجنوبية بمديرية كشر، منذ يوم الجمعة وحتى اليوم. وبين المصدر أن 30 عنصراً من الميليشيا لقوا مصرعهم، و40 آخرين جرحوا، في حين قتل 5 من أبناء قبائل حجور وجرح 11 آخرين. وقال المصدر القبلي إن ابناء حجور تمكنوا من استعادة بني شوس في الجبهة الجنوبية لمديرية كشر. يشار إلى أن مديرية حجور تشهد منذ أكثر من 40 يوماً مواجهات توصف بالعنيفة بين ميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة وقبائل حجور في محافظة حج

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