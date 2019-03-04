سكان: وصول 200 جثة حوثية إلى صنعاء قادمة من حجة

أفادت مصادر محلية في صنعاء عن وصول 200 جثة حوثية قادمة من حجور إلى معسكر السواد في حزيز. و
وذكرت ذات المصادر إن الجثث وصلت صنعاء قادمة من حجور بعد معارك عنيفة شهدتها منطقة كشر خلال الثلاثة الاسابيع الماضية.
ودعا قبائل اليمن أن يضعوا حدا لنزيف دماء أبنائهم، الذين يلقي بهم الكهنوت إلى التهلكة.
وفي سياق متصل افادت مصادر عن قيام طيران التحالف بعملية انزال صباح اليوم الاثنين لأسلحة ومواد غذائية وطبية دعماً لقبائل حجور، التي تخوض معارك شرسة ضد الحوثيين في محافظة حجة.
وذكرت المصادر أن طائرات التحالف نفذت عملية إنزال وهي السادسة منذ بداية المواجهات، بالتزامن مع استمرار المعارك بين القبائل والحوثيين، بإسناد من طيران التحالف العربي.
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