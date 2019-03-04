سلطة حضرموت تمنح الإعلامية أنيسة خميس درع التميز الثقافي والإعلامي

كرمت السلطة المحلية مُمثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، ومكتب وزارة الثقافة وإذاعة المكلا، الأستاذة القديرة أنيسة خميس بن جبير بإهدائها درعَ التميُّز الثقافي والإعلامي الإذاعي نظير الدور الإبداعي الذي أدَّتهُ ممثلةً مسرحيةً وإذاعية، ومُعدَّةً ومُخرجةً برامجيةً لأكثر من أربعين عاماً.

وأشاد المدير العام لمكتب وزارة الثقافة خالد أحمد القحوم بما قدمته أنيسة خميس في هذا المجال المسرحي والإذاعي الدرامي، الذي سيُسجل في صفحاتِ الإبداعِ الحضرمي ذي التاريخ الحافل بالعطاء .

من جانبها أعربت الأستاذة أنيسة خميس عن شكرها لهذه اللفتة الجميلة التي تؤكد الاهتمام بالمبدعين عامة، والمسرحيين خاصة لأنَّ المسرح أبو الفنون، مقدرةً في الوقت ذاته اللمسة الإنسانية التي قدمها لها محافظة حضرموت بهدف الاهتمام بعلاجها من الأزمة الصحية التي ألمَّت بها.