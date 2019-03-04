استشهد واصيب صباح اليوم الاثنين احد عشر مدنيا في انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة تعز. وقالت مصادر محلية ان شخصا على الاقل قتل وأصيب 11 آخرين في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في مدينة تعز صباح اليوم. وقالت المصادر أن العبوة وضعت وسط القمامة بشارع جمال مقابل مطعم عدن بالمركزي، وبحسب مصدر أمني فإن العبوة الناسفة محلية الصنع. وقد هرعت قوات الأمن وعناصر من الجيش الى المكان فيما هرعت سيارات إسعاف لنقل الجرحى الى المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد واصابة 11 مدني في تعز جراء انفجار عبوة ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.