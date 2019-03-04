البسيري للصرافة تعلن البدء في صرف مرتبات هذه القطاعات

أعلنت شركة البسيري للصرافة أنه تم البدء بصرف مرتبات شهر فبراير للعام 2019 لموظفي ساحل حضرموت ابتداءاً من اليوم الاثنين الموافق 04/03/2019 للدوائر التالية : 1_مكتب الصحة والسكان 2-مكتب وزارة المالية 3- مكتب الأشغال العامة والطرق 4- مكتب الادارة المحلية 5-مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل . 6- مكتب الزراعة والري 7- مكتب الثقافة 8- مكتب الصناعة والتجارة 9- مكتب الخدمة المدنية 10- مكتب التخطيط والتعاون الدولي 11- مكتب النفط والمعادن 12-مكتب الأوقاف والإرشاد 13- مكتب السياحة 14- مكتب الإعلام 15 - مكتب التعليم الفني Advertisements 16- مكتب ضرائب حضرموت 17- مكتب جمارك حضرموت +30% 18 - الهيئة العامة للمصائد السمكية 19 - الهيئة العامة للكتاب 20- هيئة حماية البيئة 21- هيئة الأراضي والمساحة 22 - هيئة الآثار والمتاحف 23 - معهد العلوم الصحية 24- الجهاز المركزى للإحصاء والمحاسبة 25 -مكتب الشباب والرياضة 26-مكتب الشؤون القانونية 27 - مكتب شؤون المغتربين 28- مكتب وزارة النقل 29 - المجالس المحلية 30- كشف النفقات كما انه قد تم صرف الزيادة ال 30 % للأشهر من سبتمبر 2018 حتى يناير 2019، لمصلحة جمارك حضرموت.

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