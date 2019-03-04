مناقشة مشاريع التنمية المعتمدة بمديرية شبام في حضرموت

ناقش المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في وادي حضرموت عبد الله عبد بن نصر مشاريع التنمية بمديرية شبام المعتمدة، ومنها مشروع المجمع الحكومي ومتابعة إجراءات استكماله.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بمكتبه مع مدير عام مديرية شبام حضرموت عبد الوهاب بن علي جابر.

كما تم في اللقاء مناقشة عدد من المشاريع المتعثرة في المديرية بهدف استكمالها.

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و في اللقاء أكد مدير عام التخطيط بن نصر إضافة مديرية شبام حضرموت ضمن مشروع الاستقرار في اليمن "GIZ".

من جانبه أشاد المدير العام لمديرية شبام عبد الوهاب بن علي جابر، بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالوادي ومكتب التخطيط والتعاون الدولي في إعادة عجلة التنمية في وادي حضرموت عامة.

وفي ختام الاجتماع تم توقيع استكمال الإجراءات لمشروع المجمع الحكومي بمديرية شبام حضرموت، وتسليم مقترح لعدد من المشاريع المتعثرة بالمديرية لإدراجها ضمن مشروع الاستقرار في اليمن "GIZ" لاستكمالها، ومنها استكمال روضة الطفل بشبام ، واستكمال مدرسة البنات بمنطقة بحيرة، واستكمال بناء 6 فصول مع المنافع بمدرسة جفل واستكمال 12 فصل دراسي مع المنافع بمدرسة شبام الجديدة.