التحالف ينفذ سادس انزال جوى دعما لقبائل حجور

نفذ سلاح الجو التابع للتحالف صباح اليوم الإثنين عملية إنزال جوي في مديرية كشر بمحافظة حجة لإسناد مسلحي قبائل حجور تضمنت مواد غذائية وطبية وذخائر.

وقالت مصادر، إن عملية الإنزال تمت بنجاح وتعتبر هي عملية الإنزال السادسة التي ينفذها التحالف منذ بدء المواجهات بين مسلحي قبائل حجور والحوثيين قبل حوالي شهر.

من جانب آخر شنت مقاتلات التحالف غارتين على الحوثيين استهدفت إجداهما عربة محملة بالذخائر فيما استهدفت الأخرى سيارة عليها مقاتلين شرقي المندلة.

وشهدت جبهات مديرية كشر خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة بين القبائل والمقاتلين الحوثيين، إثر هجمات شنها الحوثيون في محاولة للسيطرة على قرية بني شوس التي تمكن رجال القبائل من استعادتها أمس وهجمات أخرى شنها الحوثيون على مواقع القبائل في جبل المنصورة الإستراتيجي، إلا أن القبائل صدوا كل الهجمات.