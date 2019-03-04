القبائل تستعيد قرى ومناطق مهمة في جنوب كشر وسط هزائم للحوثيين

تمكنت قوات الجيش من توجيه ضربات موجعه لمليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال المستعرة، وفيما استعادت قبائل حجور عدة قرى في جنوب مديرية كشر، وتصدت لهجوم كبير شنته المليشيا على جبل وحصن المنصور، تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مناطق استراتيجية جديدة في مديرية الصفراء شمالي محافظة صعدة.

وقالت مصادر قبلية نقلت عنها صحيفة «البيان»، إن قبائل حجور، وبإسناد من مقاتلات التحالف، استعادة قرى بني شوس في اتجاه مديرية أفلح الشام جنوب مديرية كشر، كما تصدت لهجوم كبير شنته المليشيا على جبل وحصن المنصور، المطل على منطقة العبيسة، وأدت المعارك إلى مقتل 28 من المليشيا الحوثية، بينهم القيادي الحوثي، العقيد نبيل عبد الله صالح القعود، كما أصيب أكثر من 35 آخرين، فيما خسر مقاتلو حجور 6 من مقاتليهم، وأصيب 10 آخرون.

انشقاقات

ووفقاً لهذه المصادر، فقد انضمت أعداد كبيرة من القبائل إلى القتال بجوار قبائل حجور في قتال الحوثيين، مع انشقاق العشرات من المقاتلين الذين كانوا يقاتلون في صفوف المليشيا، تزامناً مع استعداد الجيش الوطني لشن عملية عسكرية وشيكة لفك الحصار عن كشر.

إلى ذلك، قالت مصادر حكومية إن تعزيزات جديدة من قوات الجيش، وصلت إلى الساحل الغربي في محافظة حجة، وانضمت إلى المنطقة العسكرية الخامسة، للقتال ضمن القوات التي تعمل على فك الحصار عن قبائل حجور، فتح جبهة قتال جديدة في مديرية مستبا المجاورة لمديرية كشر.

وقال محافظ حجة، اللواء عبد الكريم السنيني، إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى المنطقة الخامسة، استعداداً لفك الحصار عن قبائل حجور، قائلاً إن هناك حرباً مدمرة وهجوماً بربرياً يقوم به الحوثيون على أبناء حجور، مستخدمين مختلف الأسلحة.

انتصارات

وفي صعدة، تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مناطق استراتيجية جديدة في مديرية الصفراء شمالي المحافظة. وذكر موقع «سبتمبر.نت»، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش حررت شعاب الحنكة، وسلسلة جبال بني أمية في منطقة "النقعة" بمديرية الصفراء، عقب معارك ضارية خاضتها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

كما حررت قوات الجيش اليمني، جبل «نواف» الاستراتيجي، الذي يطل على مناطق «الرزامات» و«النقعة» وظهران الجنوب في السعودية. وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على سيطرة الجيش اليمني على مخازن أسلحة تابعة للمليشيا الإرهابية. ونقلت الوكالة اليمنية الرسمية، عن قائد لواء حرب واحد، العميد محمد الغنيمي، قوله إن قواته، بغطاء جوي من قوات التحالف العربي، حررت سلسلة «جبال بني أمية» و«شعاب الحنكة» في بلدة النقعة بالصفراء، على حدود مركز المحافظة.

وفي تعز جنوبي اليمن، أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل لعناصر الحوثي باتجاه مواقع «القحيفة» بمديرية مقنبة غربي المحافظة.