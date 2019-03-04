باكريت يتكفل بكامل تكاليف بطولة الفقيد عوض سعد السقطري

تكفل محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، بكامل تكاليف بطولة الفقيد عوض سعد السقطري رحمه الله، في نسختها الثانية، الذي ينظمها نادي الريدة الشرقية، بمشاركة ستة أندية من محافظة المهرة، خلال اللقاء الذي جمعه، بنائب رئيس اللجنة الفنية للبطولة الأستاذ حسن العجيلي، والدكتور محمد عبدالرحمن باعباد مدرب نادي الريدة الرياضي.. بحضور رئيس لجنة الحكام بإتحاد كرة القدم فرع المهرة الأستاذ مبروك جمعان نصيب الكثيري.

وناقش باكريت التصور المقدم من نائب رئيس اللجنة الفنية لبطولة الفقيد السقطري، متعرفاً على نظام النسخة الثانية من البطولة التي ضمت ستة أندية، وهو ضعف العدد الذي شهدته النسخة الماضية.. وبيّـن باكريت بأن البطولة تحمل اسم الشخصية الإجتماعية والهامة الوطنية المهندس عوض سعد السقطري رحمه الله، الذي قدم للوطن الكثير، ويحضى بإحترام وحب الجميع، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وأكد المحافظ دعمه اللا محدود لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، متكفلاً بكامل تكاليف البطولة، دعماً وتشجيعاً للرياضة.. في لفتة غير مستغربة تعكس مدى اهتمامه وحجم دعمه للقطاع الرياضي.

وقدم المحافظ باكريت مقترحاً لنائب رئيس اللجنة الفنية للبطولة بأن تكون النسخة القادمة من البطولة بنظام الذهاب والإياب وتتوزع مبارياتها بين محافظتي المهرة وحضرموت، وهو الأمر الذي سيضيف للدوري زخم جماهيري وإعلامي أكثر، ويزيد من مستوى إحتكاك الأندية المشاركة.. مبدياً استعداده المساهمة في تذليل أي صعوبات تواجه تنفيذ هذا المقترح سواءً أكانت مادية أو غيرها.

ورحب الأستاذ حسن العجيلي بهذا المقترح، معتبراً بأنه سيكون نقلة نوعية للرياضة في المهرة وحضرموت.. واعداً بأنه سيناقشه مع أعضاء اللجنة في لقاءهم القادم بكل أهمية، والعمل على تنفيذه في الموسم القادم.

كما أستمع المحافظ من الدكتور محمد عبدالرحمن باعباد، عن رؤيته في تأسيس أكاديمية رياضية تهدف لصقل المواهب الكروية للنشء والشباب في المهرة، عطفاً على الأهمية القصوى لهذه الرؤية في تطوير الرياضة ورقيها واحترافيتها.. وأوضح باكريت بأنه ستتوفر عوامل نجاحها بعد الانتهاء من تعشيب ملاعب الأندية الرياضية بالمحافظة، وإنه سيضع هذه الرؤية ضمن أولويات التنفيذ بعد إنجاز أعمال تعشيب الملاعب.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور باعباد رسالته لنيل الدكتوراه، للمحافظ باكريت، معبراً عن بالغ سعادته بتجاوب المحافظ معهم وترحابه وحسن ضيافته.